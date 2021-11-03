Руководитель Общества инвалидов из Башкирии рассказала о своём опыте вакцинации

В Башкирии продолжаются активные мероприятия по вакцинации населения от коронавируса. Не все граждане сразу решаются на вакцинацию.

Фото №1 - Руководитель Общества инвалидов из Башкирии рассказала о своём опыте вакцинации

Жители Башкирии продолжают делиться своими историями о вакцинации. Вот и Нафиса Вахитова, руководитель Общества инвалидов Салаватского района, рассказала газете «На земле Салавата», почему решила привиться.

Женщина отметила, что сделала прививку, чтобы свободно передвигаться по городу, заниматься любимыми хобби, общаться с людьми. Нафиса Вахитова провела отпуск в Сочи и не боялась заразиться.

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