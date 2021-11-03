В Башкирии пожарные проводят профилактические рейды дистанционно

С начала года в Башкортостане в пожарах погибло 213 человек. В период нерабочих дней спецслужбы продолжают работу по профилактике возгораний. Правда, формат сменился на дистанционный.

Во время локдауна оповещение по громкой связи – самый удобный формат. Заходить в дом не надо, а напомнить о правилах безопасности можно сразу большому количеству людей. Репродуктор вещает голосом спасателей на двух языках – русском и башкирском.

В день объезжаем по 5-6 населенных пунктов, когда один сельсовет. Полтора часа в одном сельсовете. Сколько улиц, по всем стараемся проезжать. Зульфия Фаттахова, инструктор противопожарной профилактики

Одна из частых причин возгораний – курение. Следом опасность представляют неисправное печное отопление, перегруз электросетей. В холодное время года в ход идут обогреватели. Если при этом в доме еще и старая проводка, то риски оказаться в огненном плену возрастают в несколько раз.

Люди из категории многодетных, злоупотребляющие 100 процентов обеспечены извещателями. Мы предлагаем покупать и менять батареи, если видим, что срок подошел. Айсылу Хайруллина, глава Изяковского сельсовета

Сотрудники спецслужб, как и в обычные дни, обходят дома. Но свои рекомендации оставляют в почтовом ящике в виде памяток. В республике за 5 лет выдано порядка двухсот тысяч извещателей. Прибор спас уже не одну жизнь, в том числе и детей. Те, кто не входит в льготную категорию, могут приобрести устройство самостоятельно. Стоит оно в районе 250 рублей.

Модернизировали систему оповещения. У нас сейчас цифровая. Пожарные машины оснащены громкоговорителями, возвращаясь с выезда, напоминают о безопасном поведении. Кирилл Первов, первый заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям