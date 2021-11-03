Вакцинированные жители Уфы могут выиграть iPhone и 100 тысяч рублей

Торговые центры столицы с 1 ноября запускают проект «Мы вместе», в рамках которого предоставляют привитым жителям скидки на покупки, а также проводят акции и розыгрыши призов.

Для получения к ним доступа вакцинированному участнику достаточно зарегистрироваться на порталах вместеуфа.рф и вместерб.рф, заполнив анкету и отсканировав уникальный QR-код с сертификата о вакцинации. После привитому выдается уникальный код для предъявления при получении скидки или приза. Крупные призы разыгрываются еженедельно, среди них – бытовая техника. А вот подарочные сертификаты и пригласительные в кино и аквапарк – ежедневно.

Призовой фонд составляет миллион рублей, плюс 5 последних «Айфонов», карточки на 100 тысяч и мелкие призы вроде билетов. Салават Адельгильдин, заместитель директора управляющей компании обслуживающая ТРК «Иремель»

Регистрация на портале может осуществляться в любом месте, в том числе непосредственно в пунктах вакцинации, где вакцинированным участникам будет выдаваться промобуклет с информацией об акции. Проект продлится до 31 декабря.