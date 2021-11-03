В музей «Шульган-Таш» приехали французские реставраторы

В Шульган-таш приехали французы. Реставраторы из Европы практически завершили изготовление уникального панно с точной копией оригинальных наскальных рисунков. Художники посетили закрытые залы пещеры для проработки последних деталей. В скором времени факсимиле привезут в Бурзянский район и установят в новом музейном комплексе. Открыть экспозицию для посетителей планируют уже в мае следующего года.
К этой истории прикасаться руками нельзя. Микроогранизмы, которые есть на руках человека, запросто могут разрушить древние рисунки. Архитекторы фотографируют стены и тщательно всматриваются в изображения, словно стараясь каждую деталь запечатлеть в своей памяти навечно. Для художницы Жюли Голон это первый визит в Шульган-таш.
Малейшие изменения температуры и влажности воздуха, а также проникновение света могут повредить древние изображения. Даже находиться здесь разрешено всего по нескольку часов и в специальном костюме. Всё это для того, чтобы избежать попадания в пещеру других микроорганизмов.
В эти залы с наскальной живописью доступ обычным посетителям ограничен, попасть сюда могут только ученые, имеющие специальное разрешение. На работу у реставраторов есть только один день. За это время художникам нужно успеть учесть все детали, чтобы панно с копиями древних изображений ничем не отличалось от оригиналов.
Размер, фактура и даже цвет. С палитрой в руках реставраторы тщательно подбирают подходящий оттенок. На один наскальный рисунок приходится около тысячи фотографий. Созданием панно с копиями древних изображений занимается одна из лучших мастерских Франции, специализирующаяся на изготовлении факсимиле пещер и оформлении экспозиций, посвященных наскальному искусству. Опыт в этой сфере у команды Алена Далиса колоссальный. Их руками созданы копии пещер Шове и Ласко.
Изготовление факсимиле «Лошади и знаки», «Верблюд» уже практически закончено. Для его создания использовали каучук – современный и экологически безопасный материал. Рабочий визит французских реставраторов поможет окончательно проработать все детали и визуализировать объемы. Панно с копиями древних изображений станут основными экспонатами в новом музейном комплексе.
По проекту здание будет трёхэтажным, его площадь составит более 4 тысяч квадратных метров. Здесь обустроят научно-исследовательский комплекс, фондохранилище, музей археологических экспонатов и два конференц-зала для проведения различных форумов. Копии всех наскальных рисунков пещеры гости музея смогут увидеть в натуральную величину уже в мае следующего года.