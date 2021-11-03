В музей «Шульган-Таш» приехали французские реставраторы

Шульган-Таш – очень важная пещера, которую нужно постараться сохранить. С пещерой Контабри в Испании очень схожа. Что очень странно: почти одинаковые рисунки лошадей, мамонтов и других животных. Шульган-Таш – всемирное наследие, которое очень важно сохранить. Моя команда профессиональная, создала уже не один музей, где можно наглядно рассмотреть экспонаты. Команда имеет богатый опыт сохранения рисунков и интерьерных форм пещеры.

Эудаль Гуилламет, специалист по консервации и реставрации наскальных изображений и настенной росписи