В Башкирию в рамках инвестпроекта завезли более 200 коров голштинской породы

В Кармаскалинском районе в рамках инвестпроекта завезли более двухсот коров из Калининградской области. Племенное хозяйство «Артемида» занимается животноводством и растениеводством. В прошлом году они представили свой проект Радию Хабирову, республика его поддержала.

У современных коров на шеях теперь не бубенчики, а датчики, способные определить даже в какой момент животное нужно осеменять. Эти буренки ещё отходят от дальней дороги. Очередную партию нетелей голштинской породы с немецкими корнями привезли из Калининградской области. 210 коров приобрели в рамках инвестиционного проекта, защищенного на инвестчасе с Радием Хабировым. Благодаря программам Минсельхоза республики КФХ возместили часть затрат и на строительство нового корпуса. Современные фермы – это уже давно не темные, грязные помещения. Внутри поддерживают комфортную температуру с помощью климат-контроля и креативных решений.

Фото №1 - В Башкирию в рамках инвестпроекта завезли более 200 коров голштинской породы

Молоко хозяйство реализует крупнейшим заводом. Одна из компаний свой творог делает, например, только из сырья, произведенного этими коровами. Состав идеально подходит по жирности и количеству белка.

Еще одна тема, на которую не устанут здесь говорить, – это как пережили засуху. Растениеводство – одно из направлений хозяйства. 12 тысяч гектаров земли. И палящее солнце её не щадило. Урожай собрали меньше, чем планировали.

Купили комбайны и сушилку. В день аппарат может обрабатывать до 120 тонн зерна. Это необходимо, если сырье влажное, например, из-за дождей. Качество продукции возрастает, да и хранить проще. С реализацией сырья проблем нет. Как и с молоком. Поэтому дальше – работа на расширение.

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