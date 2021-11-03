В Башкирию в рамках инвестпроекта завезли более 200 коров голштинской породы

В Кармаскалинском районе в рамках инвестпроекта завезли более двухсот коров из Калининградской области. Племенное хозяйство «Артемида» занимается животноводством и растениеводством. В прошлом году они представили свой проект Радию Хабирову, республика его поддержала.

У современных коров на шеях теперь не бубенчики, а датчики, способные определить даже в какой момент животное нужно осеменять. Эти буренки ещё отходят от дальней дороги. Очередную партию нетелей голштинской породы с немецкими корнями привезли из Калининградской области. 210 коров приобрели в рамках инвестиционного проекта, защищенного на инвестчасе с Радием Хабировым. Благодаря программам Минсельхоза республики КФХ возместили часть затрат и на строительство нового корпуса. Современные фермы – это уже давно не темные, грязные помещения. Внутри поддерживают комфортную температуру с помощью климат-контроля и креативных решений.

Молоко хозяйство реализует крупнейшим заводом. Одна из компаний свой творог делает, например, только из сырья, произведенного этими коровами. Состав идеально подходит по жирности и количеству белка.

Еще одна тема, на которую не устанут здесь говорить, – это как пережили засуху. Растениеводство – одно из направлений хозяйства. 12 тысяч гектаров земли. И палящее солнце её не щадило. Урожай собрали меньше, чем планировали.