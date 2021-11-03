В Москве представили 10-летнюю стратегию развития башкирского народа

Москвичей познакомили со стратегией развития башкирского народа. Она подготовлена Всемирным курултаем и рассчитана на 10 лет. В зале московской библиотеки собрались ученые и педагоги, предприниматели и программисты, музыканты и художники. За тысячи километров от дома они по-прежнему рядом с ним.
Своего Акбузата он сегодня впервые запустил в небо. Аккуратно, еще неуверенно держа карандаш, малыши создавали своих крылатых коней вместе с автором юбилейной обложки журнала. У многих ребят родители – ровесники издания, которому исполнилось 30 лет.
Таким образом, родную культуру удается приблизить, находясь в любой точке мира. О том, как важно помнить о своих корнях, знает российский скульптор Салават Щербаков. Знакомство с Родиной отца его сильно изменило.
Стратегию развития башкирского народа обсудили в Москве. Цель – создать для этого условия, учитывая и интересы государства, и сохранение этнокультурного своеобразия народа, и соблюдая конституционные права граждан.
Например, в следующем году будет 210 лет первой Отечественной войне. Рассказать о подвигах башкирских воинов предлагают через музыку оркестров. Ведь несколько военных коллективов страны возглавляют наши земляки – выпускники музыкальной школы-интерната имени Газиза Альмухаметова.
Башкирская диаспора в Москве активно участвует и в переписи населения. В разделе «родной язык» башкирский указывают даже те, кто владеет им не в совершенстве.
И подрастающее поколение, находясь за тысячи километров, помнит, изучает и чтит родной Башкортостан.