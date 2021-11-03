В Москве представили 10-летнюю стратегию развития башкирского народа

Москвичей познакомили со стратегией развития башкирского народа. Она подготовлена Всемирным курултаем и рассчитана на 10 лет. В зале московской библиотеки собрались ученые и педагоги, предприниматели и программисты, музыканты и художники. За тысячи километров от дома они по-прежнему рядом с ним.

Своего Акбузата он сегодня впервые запустил в небо. Аккуратно, еще неуверенно держа карандаш, малыши создавали своих крылатых коней вместе с автором юбилейной обложки журнала. У многих ребят родители – ровесники издания, которому исполнилось 30 лет.

Журнал вошел в федеральный каталог, и родители могут отреагировать на эту новость. Лариса Абдуллина, главный редактор детского журнала «Акбузат»

Таким образом, родную культуру удается приблизить, находясь в любой точке мира. О том, как важно помнить о своих корнях, знает российский скульптор Салават Щербаков. Знакомство с Родиной отца его сильно изменило.

Всегда считал, что это мой личный характер, а когда увидел башкир, увидел, что это характер народа. Я раньше мало знал, только общее, но когда увидел, узнал. Не так давно и сейчас. Стараюсь погружаться, не такой знаток, но ценю и верю. Салават Щербаков, скульптор

Стратегию развития башкирского народа обсудили в Москве. Цель – создать для этого условия, учитывая и интересы государства, и сохранение этнокультурного своеобразия народа, и соблюдая конституционные права граждан.

Люди прекрасно воспринимают и понимают значение стратегии. Появились практикоориентированные предложения. Люди уже готовы реализовывать те или иные направления по стратегии, претворять в жизнь. И здесь перед нами задача – как башкиры Москвы смогут участвовать в мероприятиях следующего года. Салават Ахмадуллин, председатель региональной общественной организации «Курултай башкир Москвы»

Например, в следующем году будет 210 лет первой Отечественной войне. Рассказать о подвигах башкирских воинов предлагают через музыку оркестров. Ведь несколько военных коллективов страны возглавляют наши земляки – выпускники музыкальной школы-интерната имени Газиза Альмухаметова.

В оркестре есть прекрасные духовики, школа Альмухаметова славится прекрасными духовиками. И они все дальше поступают и в Академию Гнесиных, и в консерваторию, а потом приходят в большие коллективы. Азат Шахмухаметов, военный дирижёр

Башкирская диаспора в Москве активно участвует и в переписи населения. В разделе «родной язык» башкирский указывают даже те, кто владеет им не в совершенстве.

Считаю важно, потому что в истории должно остаться, что башкиры есть, не утрачен язык, и мы должны сохраниться. Гульназ Курамшина, исследователь и изготовитель башкирских костюмов