Жители Башкортостана могут принять участие в Большом этнографическом диктанте

Нам тоже интересно, потому что мы посмотрели вопросы: это особенности национальной кухни разных народов РФ, элементы одежды, как встречали, допустим, гостей в старину в нашей республике, с чем встречали. Поэтому наши коллеги решили принять участие и присоединиться к российской акции.

Азат Батыршин, начальник Управления национального образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан