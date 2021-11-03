Жители Башкортостана могут принять участие в Большом этнографическом диктанте

В России стартовал Большой этнографический диктант, который проходит с 3 по 7 ноября. Стать участником международной просветительской акции может любой желающий.

Для этого достаточно зайти на сайт 2021.miretno.ru. Проект проходит под девизом «Народов много – страна одна!» и традиционно приурочена к празднованию Дня народного единства. Рабочие языки диктанта – русский, английский и испанский.

Тест включает 30 вопросов, 10 из которых посвящены истории и этнографии региона. Для выполнения заданий дается по 45 минут. После этого доступ к заданиям закроется. Одними из первых в Большом этнографическом диктанте приняли участие сотрудники Минобразования республики.

Фото №1 - Жители Башкортостана могут принять участие в Большом этнографическом диктанте

Нам тоже интересно, потому что мы посмотрели вопросы: это особенности национальной кухни разных народов РФ, элементы одежды, как встречали, допустим, гостей в старину в нашей республике, с чем встречали. Поэтому наши коллеги решили принять участие и присоединиться к российской акции.

Азат Батыршин, начальник Управления национального образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан  
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