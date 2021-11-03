Призовой фонд «Уфимской волны» составит 1 миллион рублей

1 миллион рублей – такова сумма общего призового фонда конкурса «Уфимская волна» в этом году. Деньги на развитие своего творчества и награду в виде золотого скрипичного ключа получат победители. Их определят в 10 номинациях.

Отчетный концерт состоится 30 ноября в Конгресс-холле «Торатау». Трансляция будет идти в эфире телеканала БСТ. Сейчас же, до 15 ноября, продолжается голосование на сайте sputnik.fm. Как рассказали организаторы, у «Уфимской волны» в этом году рекордное количество участников – 300. Отборочный тур прошли 89, в полуфинал вышли 44 конкурсанта, и лишь половина из них окажется в финале. Проект поддержан Фондом президентских грантов.