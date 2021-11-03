В Башкирии завершился турнир по греко-римской борьбе на призы А. Григорьева

В Ишимбае завершился турнир по греко-римской борьбе на призы мастера спорта СССР Александра Григорьева среди юношей не старше 13 лет. Почётным гостем соревнований стал победитель первенства Европы, призёр чемпионата мира Абдул-Басир Баталов.

Эти соревнования проходили в юбилейный десятый раз. В первый день состязаний прошли схватки предварительного раунда и полуфиналы. Спортсмены показали захватывающие и интересные встречи. Самые лучшие поднялись на пьедестал почёта.

Во второй день соревнований состоялись полуфиналы и финалы, а также в рамках этого мероприятия прошел чемпионат республики по греко-римской борьбе. За награды боролись около 70 спортсменов. В том числе в Ишимбай приехали представители юниорской сборной России. Атлеты только завершили сборы в Алуште под руководством старшего тренера национальной команды до 21 года Николая Монова.