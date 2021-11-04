Глава Башкирии поздравил жителей республики с Днём народного единства

Мы должны сделать всё, чтобы Башкортостан всегда оставался общим домом для людей разных национальностей и вероисповеданий. Наш долг — сохранить преемственность поколений, воспитывать у молодёжи любовь к Родине, готовность защищать её интересы, вместе строить счастливое будущее. Поздравляю всех жителей республики с праздником! Желаю здоровья, благополучия, мира и добра!

Радий Хабиров