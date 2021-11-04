Житель Башкирии выстрелил из ружья в маленького сына

2 ноября в Октябрьском произошло жуткое событие. В больницу с огнестрельным ранением доставили 9-летнего мальчика. Оказалось, ребёнок пострадал из-за родного отца.
Как сообщает ИА «Башинформ», 9-летний мальчик с 39-летним отцом отправился на охоту. Когда семья шла по лесу, ружьё 12-го калибра зацепилось за ветку. Мужчина попытался удержать его в руках, но случайно нажал на курок.
Пуля попала прямо в плечо ребёнка. Пострадавшего срочно госпитализировали. В город Октябрьский из Уфы прибыли опытные хирурги, чтобы помочь мальчику. МВД подтвердило информацию о несчастном случае. Произошедшее предстоит расследовать.