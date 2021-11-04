В центре Уфы открылся пункт вакцинации пожилых людей

Сегодня, четвертого ноября, в центре Уфы заработал пункт вакцинации пожилых людей. Его организовали в рамках акции «Забота о пожилых» депутаты Госсобрания РБ .
Аналогичные пункты работают и в других муниципалитетах республики, напомнили в Курултае. Прием ведется каждый четверг. Обеспечен бесплатный проезд легковым автотранспортом - Госсобрание для этого выделило пять автомобилей. Также привлечены автоволонтеры. Все участники акции получают в подарок «наборы здоровья», в которые входят витамины, антисептики, маски и тонометры.
Пункт вакцинации разместили на базе Народного университета третьего возраста по адресу: улица Коммунистическая, 39. Записаться на вакцинацию можно в будни с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (800) 201 89 03.