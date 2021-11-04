В Уфе в лесном массиве заблудилась женщина

Накануне в лесу в района СНТ "Коммуна" потерялась 47-летняя жительница Уфы. В ИДЦ позвонил ее супруг и сообщил, что его супруга ушла за грибами, однако спустя некоторое время позвонила ему и рассказала, что не может найти дорогу. Связь с ней прервалась, а обеспокоенный мужчина обратился за помощью к спасателям.