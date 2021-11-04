Житель Башкирии перевел мошенникам 650 тысяч рублей

Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, сообщил о том, что его личный кабинет в приложении онлайн банка взломан преступниками и якобы в целях предотвращения оформления кредита третьими лицами ему необходимо самому оформить кредит. Нефтекамец направился в банк, где получил на свое имя потребительский кредит. Когда он занимался оформлением займа, позвонивший неизвестный все время держал его на связи по телефону и диктовал действия.

пресс-служба МВД Башкирии