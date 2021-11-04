Житель Башкирии перевел мошенникам 650 тысяч рублей

43-летний житель Нефтекамска обратился в полицию и рассказал, что стал жертвой аферистов и перевел им 650 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД.

Фото №1 - Житель Башкирии перевел мошенникам 650 тысяч рублей

Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, сообщил о том, что его личный кабинет в приложении онлайн банка взломан преступниками и якобы в целях предотвращения оформления кредита третьими лицами ему необходимо самому оформить кредит. Нефтекамец направился в банк, где получил на свое имя потребительский кредит. Когда он занимался оформлением займа, позвонивший неизвестный все время держал его на связи по телефону и диктовал действия.

пресс-служба МВД Башкирии

Потерпевший взял в кредит 790 тысяч рублей. Из этой суммы 650 тысяч рублей он перевел мошенникам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление личности афериста. Возбуждено уголовное дело.

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