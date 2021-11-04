В Уфе завершились поиски 15-летнего мальчика

В Уфе завершились поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 15-летнего мальчика. Рамазана Гильмиева искали на протяжении двух суток - он ушел из дома из дома во вторник, второго ноября, но обратно так и не вернулся.
К поискам подростка немедленно приступили добровольцы ПСО "Лиза Алерт". Они сделали все возможное, чтобы найти Рамазана.
Сегодня утром, четвертого ноября, волонтеры свернули поиски. К счастью, Рамазана Гильмиева нашли живым. Где он находился на протяжении двух суток - не сообщается.