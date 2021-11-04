В Уфе скончался экс-мэр Стерлитамака Владимир Куликов

Сегодня в Уфе в Республиканской клинической больнице скончался бывший мэр Стерлитамака Владимир Куликов.
По данным источников bash.news, экс-руководитель администрации второго по величине города Башкирии боролся с тяжелой болезнью. Вчера его в тяжелом состоянии привезли в РКБ. Несколько часов назад Куликова не стало.
Владимир Куликов возглавлял Стерлитамак с 2016 года, проработав на своём посту 5 лет. 8 октября он попрощался с коллегами и жителями на своей страничке в социальных сетях, добавив, что сделал для города все, что обещал.
Владимир Куликов родился в Стерлитамаке в 1966 году. Окончил УГНТУ по специальности «Машины и аппараты химических производств» с присвоением квалификации «инженер-механик». С 1992 года на различных должностях работал в местном отделе по молодежной политике городской администрации.
Редакция bash.news выражает свои искренние соболезнования всем близким и родным Владимира Куликова.