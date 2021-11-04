В Уфе скончался экс-мэр Стерлитамака Владимир Куликов

Конечно, многое ещё предстоит сделать. Город – живой организм, он в постоянном движении и развитии, со своими достижениями и проблемами. Стерлитамаку есть куда расти, и я уверен, что перспективы у города самые хорошие. Для меня Стерлитамак всегда был, есть и будет самым лучшим городом в мире с трудолюбивыми, искренними людьми.

Владимир Куликов