В Уфе скончался экс-мэр Стерлитамака Владимир Куликов

Сегодня в Уфе в Республиканской клинической больнице скончался бывший мэр Стерлитамака Владимир Куликов.

Фото №1 - В Уфе скончался экс-мэр Стерлитамака Владимир Куликов

По данным источников bash.news, экс-руководитель администрации второго по величине города Башкирии боролся с тяжелой болезнью. Вчера его в тяжелом состоянии привезли в РКБ. Несколько часов назад Куликова не стало.

Владимир Куликов возглавлял Стерлитамак с 2016 года, проработав на своём посту 5 лет. 8 октября он попрощался с коллегами и жителями на своей страничке в социальных сетях, добавив, что сделал для города все, что обещал.  

Конечно, многое ещё предстоит сделать. Город – живой организм, он в постоянном движении и развитии, со своими достижениями и проблемами. Стерлитамаку есть куда расти, и я уверен, что перспективы у города самые хорошие. Для меня Стерлитамак всегда был, есть и будет самым лучшим городом в мире с трудолюбивыми, искренними людьми.

Владимир Куликов

Владимир Куликов родился в Стерлитамаке в 1966 году. Окончил УГНТУ по специальности «Машины и аппараты химических производств» с присвоением квалификации «инженер-механик». С 1992 года на различных должностях работал в местном отделе по молодежной политике городской администрации. 

Редакция bash.news выражает свои искренние соболезнования всем близким и родным Владимира Куликова. 

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