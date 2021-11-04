В Башкирии ликвидировали огонь на подожженном мусорном полигоне

В Башкирии на территории Чишминского района 3 ноября произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Известно, что это был поджег. Четвертого ноября пожар удалось ликвидировать.

По сообщению «КП-Уфа», пожар произошел на полигоне в деревне Бабиково. К ликвидации возгорания были привлечены 6 единиц техники. Локализовать очаги удалось быстро. Полностью потушен пожар был 4 ноября. Осталось только небольшое тление. Из-за этого по окрестностям распространяется неприятный запах.

Накануне из-за запаха поступали жалобы от местных жителей. Сейчас зону горения засыпали грунтом, чтобы таким образом перекрыть доступ кислорода. Ведется наблюдение за ситуацией на полигоне.