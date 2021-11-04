В Уфе открылся новый пункт вакцинации для пожилых

В Уфе появился новый пункт вакцинации. Еще одной площадкой, где можно сделать прививку от COVID-19, стал Народный университет третьего возраста. Главное его отличие в том, что там ведется прием пожилых людей. Каждый четверг сделать вакцину от коронавируса могут пенсионеры. Причем добраться до места им помогут волонтеры.

Не каждый день к вам в домофон звонит зампредседателя Госсобрания республики. Но сегодня Рустам Ишмухаметов в роли волонтера. Он приехал по заявке, чтобы отвезти пенсионерку Татьяну Смирнову на вакцинацию. Женщина уже привилась первым компонентом. Настало время сделать второй укол.

Сидим на изоляции уже в пятый раз, наверное. И боимся выйти лишний раз, особенно сесть в общественный транспорт. Ну а здесь очень удобно. Татьяна Смирнова, пенсионерка

Чтобы пожилые не передвигались в общественном транспорте, не пересекались с большим скоплением людей. Я думаю, если мы будем помогать хоть какой-то части добраться на вакцинацию, вносим какую-то лепту, чтобы минимизировать контакты, особенно для групп риска. Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан

Несколько минут в пути, и вот уже Татьяна Петровна на месте. В Народном университете третьего возраста на улице Коммунистической, 39 появился пункт вакцинации. Каждый четверг врачи принимают пожилых граждан. Сначала нужно записаться и пройти термометрию, после – на прием к терапевту. Медики проверяют давление и сатурацию. Не должно быть также острых респираторных заболеваний.

После того, как переболел, должно пройти 14 дней. Это связано с иммунитетом, потому что иммунитет ослабленный. Чтобы он пришел в норму, должно пройти две недели. Также любое хроническое заболевание в стадии обострения также является противопоказанием к вакцинации. Лолита Кантюкова, врач-терапевт пункта вакцинации

Такое время подошло, люди начали делать. Я как бы согласился с этим. – Сами опасаетесь болезни? – Ну как, как все опасаюсь, наверное. Такого не бывает, чтобы не опасались. Сергей Морозов, пенсионер

До обеда вакцинацию здесь прошли более 60 человек. В процедурном кабинете прививку делали и первым, и вторым компонентами Спутника V. А после еще нужно полчаса посидеть и понаблюдать за своим самочувствием.

- Не больно прошла прививка? – Нет, нормально, пока ничего не чувствуются, бояться нечего. Поэтому я просто призываю, особенно тех, кому больше 65, чтобы все бегом бежали на вакцинацию. Татьяна Смирнова, пенсионерка

В актовом зале волонтеры предлагали пенсионерам чай. Кроме того, привившихся ждал сюрприз. Каждому вручали подарочный набор проекта «Наша забота», включающий тонометр, средства индивидуальной защиты и гигиены. Все это за счет депутатов Госсобрания от «Единой России». К слову, пункт к услугам и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Нужно нажать на звонок и волонтер поможет подняться в кабинет.

Отдельный вход в пункт вакцинации для маломобильных граждан расположен со стороны улицы Карла Маркса. Здесь установлен специальный подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья. И поэтому подняться на второй этаж для них не составит труда.

Волонтеры помогают добраться до пункта вакцинации по всей республике. К примеру, депутат Госдумы Динар Гильмутдинов сопроводил в поликлинику трех пожилых жителей Стерлитамака. А после прививки вручил им подарки.

Человечество столкнулось с новой бедой, появилась новая проблема, новая болезнь мировая. Если каждый житель нашей страны пойдет делать прививку, кому это можно, я думаю, мы вместе победим эту болезнь. Динар Гильмутдинов, депутат Государственной Думы России