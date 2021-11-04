В Уфе открылся новый пункт вакцинации для пожилых

В Уфе появился новый пункт вакцинации. Еще одной площадкой, где можно сделать прививку от COVID-19, стал Народный университет третьего возраста. Главное его отличие в том, что там ведется прием пожилых людей. Каждый четверг сделать вакцину от коронавируса могут пенсионеры. Причем добраться до места им помогут волонтеры.
Не каждый день к вам в домофон звонит зампредседателя Госсобрания республики. Но сегодня Рустам Ишмухаметов в роли волонтера. Он приехал по заявке, чтобы отвезти пенсионерку Татьяну Смирнову на вакцинацию. Женщина уже привилась первым компонентом. Настало время сделать второй укол.
Несколько минут в пути, и вот уже Татьяна Петровна на месте. В Народном университете третьего возраста на улице Коммунистической, 39 появился пункт вакцинации. Каждый четверг врачи принимают пожилых граждан. Сначала нужно записаться и пройти термометрию, после – на прием к терапевту. Медики проверяют давление и сатурацию. Не должно быть также острых респираторных заболеваний.
До обеда вакцинацию здесь прошли более 60 человек. В процедурном кабинете прививку делали и первым, и вторым компонентами Спутника V. А после еще нужно полчаса посидеть и понаблюдать за своим самочувствием.
В актовом зале волонтеры предлагали пенсионерам чай. Кроме того, привившихся ждал сюрприз. Каждому вручали подарочный набор проекта «Наша забота», включающий тонометр, средства индивидуальной защиты и гигиены. Все это за счет депутатов Госсобрания от «Единой России». К слову, пункт к услугам и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Нужно нажать на звонок и волонтер поможет подняться в кабинет.
Отдельный вход в пункт вакцинации для маломобильных граждан расположен со стороны улицы Карла Маркса. Здесь установлен специальный подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья. И поэтому подняться на второй этаж для них не составит труда.
Волонтеры помогают добраться до пункта вакцинации по всей республике. К примеру, депутат Госдумы Динар Гильмутдинов сопроводил в поликлинику трех пожилых жителей Стерлитамака. А после прививки вручил им подарки.
В сопровождении пожилых на вакцинацию волонтеры помогают по всей республике. Для этого достаточно оставить заявку, позвонив в рабочее время по номеру колл-центра: 8-(800)-201-89-03. И добровольцы на автомобиле с комфортом отвезут и привезут обратно, чтобы люди старшего возраста не подвергали риску свое здоровье.