«Ждали давно»: в Башкирии продолжается Всероссийская перепись населения

До окончания Всероссийской переписи населения остается десять дней. На сегодняшний день ее прошли более трех миллионов жителей Башкортостана. В Башстате отметили, что люди положительно воспринимают необходимость проведения опроса, охотно идут на контакт с переписчиками.

Семья Янгировых к переписи населения готовилась давно. Надели национальные марийские костюмы, накрыли на стол. И даже переписчик, войдя в дом, общается с Альбиной и Аркадием на их родном языке.

Ждали переписи давно, знаем, что идет. Надели свою одежду, хотим показать, что марийцы есть в Башкирии. Гордимся своей нацией. Аркадий Янгиров, житель с. Нижнеиванаево

Марийцев в Кунтугушевском сельском поселении немного, живут они в двух деревнях – Нижнее и Верхнее Иванаево. На сегодняшний день их число превышает 350 человек.

Я пока прошла на 80%. Еще осталось 20%. Светлана Ипаева, переписчик Кунтугушевского сельского поселения

Всего в Балтачевском районе проживают более 21 тысячи человек. Чтобы переписать население, на работу приняли 33 специалиста, которые ежедневно обходят по восемь адресов.

Предложили поработать, согласилась. Совмещаю с основной работой. Пока проблем не было: охотно встречают, охотно отвечают. Лариса Сафутдинова, переписчик Старобалтачевского сельского поселения

По словам переписчиков, население в Балтачевском районе многонациональное, почти все встречают приветливо.

Разина Ханова – мишарка. И гостей она решила угостить традиционным блюдом. Культуру своей нации она очень любит и старается сохранить ценности мишар.

Я за перепись населения, чтобы были все на счету, чтобы наша культура в дальнейшем сохранялась. Разина Ханова, житель с. Староянбаево

Джаннат Шайбекова – самый старый житель села Имяново. Ей 92 года. Своей национальностью женщина гордится. Несмотря на свои много культурные корни, себя называет башкиркой.

Мы – башкиры. С детства росли с этим знанием, я другой национальности не знала. Джаннат Шайбекова, житель с. Имяново