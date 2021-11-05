«Ждали давно»: в Башкирии продолжается Всероссийская перепись населения

До окончания Всероссийской переписи населения остается десять дней. На сегодняшний день ее прошли более трех миллионов жителей Башкортостана. В Башстате отметили, что люди положительно воспринимают необходимость проведения опроса, охотно идут на контакт с переписчиками.
Семья Янгировых к переписи населения готовилась давно. Надели национальные марийские костюмы, накрыли на стол. И даже переписчик, войдя в дом, общается с Альбиной и Аркадием на их родном языке.
Марийцев в Кунтугушевском сельском поселении немного, живут они в двух деревнях – Нижнее и Верхнее Иванаево. На сегодняшний день их число превышает 350 человек.
Всего в Балтачевском районе проживают более 21 тысячи человек. Чтобы переписать население, на работу приняли 33 специалиста, которые ежедневно обходят по восемь адресов.
По словам переписчиков, население в Балтачевском районе многонациональное, почти все встречают приветливо.
Разина Ханова – мишарка. И гостей она решила угостить традиционным блюдом. Культуру своей нации она очень любит и старается сохранить ценности мишар.
Джаннат Шайбекова – самый старый житель села Имяново. Ей 92 года. Своей национальностью женщина гордится. Несмотря на свои много культурные корни, себя называет башкиркой.
По данным Башстата, в Балтачевском районе уже опрошено 60% от числа всех жителей. На территории муниципалитета насчитали более шести национальностей. Сами жители перепись считают необходимой. По их словам, это поможет району улучшить состояние всех сфер жизнедеятельности.