На сахарном заводе в Башкирии показали, как перерабатывают свёклу

Более 500 тысяч тонн свёклы переработают в этом сезоне на Раевском сахарном заводе. Несмотря на засуху, урожай всё же оказался неплохим, сладких корнеплодов заготовили в достаточном количестве. Работы хватит даже с учётом того, что мощности предприятия увеличились. На заводе провели модернизацию.

Чтобы извлечь из свёклы сахар, корнеплод в первую очередь необходимо довести до состояния стружки. Только после этого измельченное сырье подаётся на диффузионную установку.

Сам процесс называется диффузия, заключается он в отборе сока из свеклы. Сок содержат сахар, который мы дальше отправляем в производство. Рифат Арсланов, оператор диффузионного аппарата

Практически весь процесс производства сахара автоматизирован. Операторы лишь задают параметры и следят за работой оборудования. В сутки здесь перерабатывают до пяти тысяч тонн свёклы. Мощности выросли благодаря проведенной в этом году модернизации производства.

Был установлен новый жомосушильный комплекс, была произведена реконструкция выпарной станции, был установлен новый вакуумный аппарат, были куплены новые центрифуги. Руслан Белинский, главный инженер Раевского сахарного завода

От сырья до готовой продукции – на всех этапах производства строгий лабораторный контроль. Сахаристость свёклы в этом году составляет 19-20%.

Свекла в это году по сахаристости высокая. Естественно, выход сахара тоже немножко выше, чем в предыдущие годы. Рита Ахунова, главный технолог Раевского сахарного завода

Сегодня-завтра завоз сырья на завод прекратится. Свеклу в Раевку поставляли 18 районов республики. Этот год стал рекордным по количеству и времени заготовки корнеплодов.

За 40 дней мы заготовили полмиллиона тонн свеклы, такого не было никогда. То есть в сутки мы принимали от 13 до 15 тысяч тонн свеклы. Сергей Осипов, начальник свеклоприёмного пункта

На Раевском сахарном заводе этой осенью заготовили 525 тысяч тонн свеклы в физическом весе – с грязью, ботвой и остальными примесями. На переработку сырье отправляется уже в зачетном весе, потеряв во время мойки примерно 7% от общей массы.