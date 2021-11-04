На сахарном заводе в Башкирии показали, как перерабатывают свёклу

Более 500 тысяч тонн свёклы переработают в этом сезоне на Раевском сахарном заводе. Несмотря на засуху, урожай всё же оказался неплохим, сладких корнеплодов заготовили в достаточном количестве. Работы хватит даже с учётом того, что мощности предприятия увеличились. На заводе провели модернизацию.
Чтобы извлечь из свёклы сахар, корнеплод в первую очередь необходимо довести до состояния стружки. Только после этого измельченное сырье подаётся на диффузионную установку.
Практически весь процесс производства сахара автоматизирован. Операторы лишь задают параметры и следят за работой оборудования. В сутки здесь перерабатывают до пяти тысяч тонн свёклы. Мощности выросли благодаря проведенной в этом году модернизации производства.
От сырья до готовой продукции – на всех этапах производства строгий лабораторный контроль. Сахаристость свёклы в этом году составляет 19-20%.
Сегодня-завтра завоз сырья на завод прекратится. Свеклу в Раевку поставляли 18 районов республики. Этот год стал рекордным по количеству и времени заготовки корнеплодов.
На Раевском сахарном заводе этой осенью заготовили 525 тысяч тонн свеклы в физическом весе – с грязью, ботвой и остальными примесями. На переработку сырье отправляется уже в зачетном весе, потеряв во время мойки примерно 7% от общей массы.
Производство сахара – сезонная работа. Начинают в сентябре, а в декабре - январе уже заканчивают. Необходимо успеть примерно за 120 суток. Дольше храниться сырье без потерь не может.