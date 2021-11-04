В Уфе прошел межрегиональный турнир по шорт-треку «Юный скороход»

Из-за ситуации с коронавирусом в столицу республики приехали не все заявленные команды. Участников распределили по возрастным категориям и развели по времени.

В погоне за медалями межрегионального турнира недолго и ошибиться. Фальстарт в шорт-треке случается даже среди взрослых спортсменов на мировых чемпионатах. На детских стартах это распространенное явление, а на соревнованиях в Уфе за победу боролись дети в двух категориях: младше девяти и не старше 11 лет.

На соревнования в столицу республики приехали гости из Сибая и Свердловской области. Юные скороходы проверяли свои силы на дистанциях 200 и 500 метров. Многие установили личные рекорды. Так, Адриан Лукманов выбежал из минуты и заработал бронзовую медаль.

И пока одни радовались бронзовому успеху, другие переживали после серебряного финиша. Герман Мещеряков с трудом сдерживал эмоции на награждении. За шесть лет в этом виде спорта мальчик почти никогда не уступал первого места.

Татьяна Черепанова из Уфы готова сорвать голос, если это поможет ее воспитаннику прийти первым. Поддержки на турнире кроме тренерской больше не было. Ни болельщиков, ни родителей на трибуны не пустили. В условиях пандемии организаторы даже разделили участников на разные потоки, чтобы минимизировать скопление спортсменов на льду.