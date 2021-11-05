Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор врачу по делу о смерти роженицы в РКБ
Верховный суд Башкортостана отменил оправдательный приговор врачу акушеру-гинекологу РКБ, по вине которого скончалась роженица. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР Башкирии.
В городскую больницу Нефтекамска поступила женщина на 34-ой недели беременности с осложнениями, в связи с чем в этот же день она была направлена на родоразрешение в Республиканскую клиническую больницу, по прибытию в которую установлена антенатальная гибель плода. Подсудимая, зная о том, что роженица подлежит госпитализации по месту обращения в связи с тем, что продолжает относиться к группе высокого риска по перинатальным осложнениям и при ее транспортировке в другое медицинское учреждение имеется реальная опасность наступления осложнений, вплоть до смерти, самонадеянно рассчитывая на предотвращение указанных последствий, приняла решение об отказе в ее госпитализации и направила на родоразрешение в больницу г. Нефтекамска.
пресс-служба СУ СКР Башкирии
Вскоре у женщины появились гнойно-септические осложнения, из-за которых развилось угрожающее жизни состояние. Несмотря на оказанную помощь, она в скором времени скончалась.
Свою вину подсудимая признавать отказалась. В июле текущего года Кировский суд Уфы в связи с отсутствием состава преступления оправдал ее.
В октябре текущего года Верховный суд республики, изучив собранные следственным управлением СК России по Республике Башкортостан доказательства, удовлетворил апелляционное представление прокурора на приговор и отменил его, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции иным составом суда. На время рассмотрения дела подсудимой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.