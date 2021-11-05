Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор врачу по делу о смерти роженицы в РКБ

В городскую больницу Нефтекамска поступила женщина на 34-ой недели беременности с осложнениями, в связи с чем в этот же день она была направлена на родоразрешение в Республиканскую клиническую больницу, по прибытию в которую установлена антенатальная гибель плода. Подсудимая, зная о том, что роженица подлежит госпитализации по месту обращения в связи с тем, что продолжает относиться к группе высокого риска по перинатальным осложнениям и при ее транспортировке в другое медицинское учреждение имеется реальная опасность наступления осложнений, вплоть до смерти, самонадеянно рассчитывая на предотвращение указанных последствий, приняла решение об отказе в ее госпитализации и направила на родоразрешение в больницу г. Нефтекамска.

пресс-служба СУ СКР Башкирии