В Башкирии в пожарах погибли четыре человека

За минувшие сутки в Башкирии пожары унесли жизни четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГКЧС республики.

В результате пожара в селе Магаш Архангельского района Башкирии 68-летняя женщина и 62-летний мужчина. По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил эксплуатации печи.

В ходе тушения пожара, который произошёл в Уфе, спасатели обнаружили тело мужчины. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

Пожар в селе Ишимово Ишимбайского района Башкирии унес жизнь 55-летнего мужчины. В настоящее время следствие устанавливает причины пожара, а также обстоятельства произошедшего.