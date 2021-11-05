В Башкирии мужчина застрелил отставшего от стада теленка

По предварительной версии, мужчина периодически приезжает к родственникам в Башкортостан из Ханты-Мансийского автономного округа. Оттуда в 1987 году он забрал с собой незаконное гладкоствольное ружье «ИЖ-58». Иногда он ходил с ним в лес, и в этот раз, заметив беспризорного теленка, решил его застрелить. Тушу незаконной добычи он разделал на месте с помощью топора и ножа, а затем сложил в мешок, который спрятал неподалеку. Однако унести не успел, его обнаружили полицейские и работники фермы.

пресс-служба МВД Башкирии