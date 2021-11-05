В Башкирии мужчина застрелил отставшего от стада теленка

В отделение полиции Шаранского района Башкирии обратился владелец фермерского хозяйства. Мужчина рассказал, что с вольного выпаса не вернулись 50 коров, сообщили в МВД Башкирии.
Полицейские совместно с работниками сельскохозяйственного предприятия обнаружили коров недалеко от поселка Нижние Ташлы, а также выявили отстрел теленка. По подозрению был задержан 53-летний мужчина, который ранее уже был судим. Оперативники изъяли у него незарегистрированное ружье, патроны и мясо бычка.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Фото: МВД РБ.