В Башкирии мужчина застрелил отставшего от стада теленка

В отделение полиции Шаранского района Башкирии обратился владелец фермерского хозяйства. Мужчина рассказал, что с вольного выпаса не вернулись 50 коров, сообщили в МВД Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии мужчина застрелил отставшего от стада теленка

Предварительно, виновником произошедшего оказался пастух, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не уследил за стадом. В результате 26 животных сами вернулись на ферму, остальные разбрелись по окрестностям.

пресс-служба МВД Башкирии

Полицейские совместно с работниками сельскохозяйственного предприятия обнаружили коров недалеко от поселка Нижние Ташлы, а также выявили отстрел теленка. По подозрению был задержан 53-летний мужчина, который ранее уже был судим. Оперативники изъяли у него незарегистрированное ружье, патроны и мясо бычка.

По предварительной версии, мужчина периодически приезжает к родственникам в Башкортостан из Ханты-Мансийского автономного округа. Оттуда в 1987 году он забрал с собой незаконное гладкоствольное ружье «ИЖ-58». Иногда он ходил с ним в лес, и в этот раз, заметив беспризорного теленка, решил его застрелить. Тушу незаконной добычи он разделал на месте с помощью топора и ножа, а затем сложил в мешок, который спрятал неподалеку. Однако унести не успел, его обнаружили полицейские и работники фермы.

пресс-служба МВД Башкирии

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фото: МВД РБ.

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