В Башкирии суд вынес приговор троим мужчинам, которые вымогали у людей деньги
В Октябрьском суд вынес приговор троим мужчинам, которые вымогали у людей деньги. Подробности рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.
В суде установлено, что в 2019 году мужчина, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, создал организованную группу для совершения вымогательств в отношении жителей г. Октябрьский, в которую вовлек своих знакомых. В период с августа 2019 года по март 2020 года сообщники требовали от потерпевших, не имеющих перед обвиняемыми никаких долговых и имущественных обязательств, передачи им денежных средств от 50 до 100 тысяч рублей.
пресс-служба прокуратуры Октябрьского
От рук злоумышленников пострадали студент колледжа, сотрудница массажного салона и местный житель .Они передали злоумышленникам свыше 90 тысяч рублей под угрозой распространения информации в оказании интим-услуг и в обороте наркотиков.
Преступные действия пресекли оперативники. Свою вину обвиняемые признали частично.
Суд назначил организатору преступлений по совокупности ранее вынесенных приговоров наказание в виде 20 лет лишения свободы, двоим его подельникам от 8 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.