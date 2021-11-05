В Башкирии суд вынес приговор троим мужчинам, которые вымогали у людей деньги

В суде установлено, что в 2019 году мужчина, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, создал организованную группу для совершения вымогательств в отношении жителей г. Октябрьский, в которую вовлек своих знакомых. В период с августа 2019 года по март 2020 года сообщники требовали от потерпевших, не имеющих перед обвиняемыми никаких долговых и имущественных обязательств, передачи им денежных средств от 50 до 100 тысяч рублей.

пресс-служба прокуратуры Октябрьского