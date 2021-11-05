В Башкирии коронавирус унес жизни еще 37 человек

В республике еще 673 человека заразились коронавирусной инфекцией. Новые данные сообщили в региональном оперштабе.

Всего за период пандемии COVID-19 подтвердился у 89 521 человека. Сейчас в стационарах находятся 909 пациентов, из них 572 человека относятся к возрастной категории 60+. 84 пациента в тяжелом состоянии, 10 человек на ИВЛ.

В общей сложности за время пандемии скончались 2 782 человека. Из них 37 – за минувшие сутки. Отметим, что подавляющее большинство умерших были старше 60 лет.