В Башкирии утонул 6-летний мальчик

О случившемся сообщили в Госкомитете региона по ЧС. Известно, что мальчик играл у водоема. Сообщение поступило в Систему 112. Малыша спасти не успели. Подробности трагедии выясняются.

Как предупредили в Госкомитете по ЧС, из-за понижения температуры воздуха на водоемах начался процесс образования льда, однако он еще тонкий, устойчивого ледяного покрова пока нет. Вдоль берегов появляется ледяная кромка, что несет повышенную опасность для жизни людей, особенно детей.