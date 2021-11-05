Жителей Башкирии предупредили о сильном ветре

- если ураган или буря застали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, рекламных конструкций, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра;