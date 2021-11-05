Жителей Башкирии предупредили о сильном ветре

В республике ожидается порывистый ветер. Согласно метеопрогнозам, скорость может достигать 20 метров в секунду.
В ближайшие сутки погода ожидается без существенных осадков. Температура в Уфе ночью опустится до ноля, днем 6 ноября поднимется до +3…+5 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15-20 метров.
В Госкомитете РБ по ЧС сообщают о мерах безопасности при сильном ветре:
- если сильный ветер, ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях;
- если ураган или буря застали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, рекламных конструкций, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.