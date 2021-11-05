В Башкирии трое вымогателей получили срок

Троих жителей Октябрьского осудили по статье «Вымогательство». Мужчины требовали от потерпевших от 50 до 100 тысяч рублей.

Организатор группировки был ранее судим за тяжкие преступления. В 2019 году мужчина создал группу, куда привлек своих знакомых. Злоумышленники стали заниматься вымогательством. Мужчины угрожали местным жителям распространить информацию о том, что те участвовали в обороте наркотиков и оказывали интим-услуги. Пострадавшие передали вымогателям более 90 тысяч рублей.