В Башкирии два ТЦ закрыли за несоблюдение антиковидных правил

В Башкортостане продолжаются рейды по торговым центрам, в ходе которых проверяется исполнение указа главы региона о повышенной готовности. Так, в трех ТЦ Октябрьского были выявлены нарушения, деятельность двух из них приостановили. 

Фото №1 - В Башкирии два ТЦ закрыли за несоблюдение антиковидных правил

Проверку проводили сотрудники Минторговли, Роспотребнадзора региона, а также представители администрации и полицейские. Рейды прошли в торговых центрах «Простор», «Мечта» и «Универсал».

В ходе проверок в трёх торговых объектах города Октябрьский были зафиксированы нарушения. Выяснилось, что замер температуры на входной группе должным образом  не осуществляется. Также не осуществляется контроль сертификатов и справок, отсутствуют памятки и листовки. Журналы ведутся ненадлежащим образом. Деятельность двух торговых центров приостановлена до устранения выявленных нарушений.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

В пресс-службе правительства Башкирии напомнили о размерах штрафов, которые влечет за собой несоблюдение антиковидных правил:

для граждан - 1-3 тысячи рублей (за повторное нарушение – 3-5 тысяч рублей);

для должностных лиц – 5-15 тысяч рублей (за повторное нарушение – 15- 30 тысяч рублей);

для юридических лиц – 50-100 тысяч рублей (за повторное нарушение – 100-200 тысяч рублей).

Фото: пресс-служба правительства РБ. 

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ