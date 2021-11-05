В Башкирии два ТЦ закрыли за несоблюдение антиковидных правил

В ходе проверок в трёх торговых объектах города Октябрьский были зафиксированы нарушения. Выяснилось, что замер температуры на входной группе должным образом не осуществляется. Также не осуществляется контроль сертификатов и справок, отсутствуют памятки и листовки. Журналы ведутся ненадлежащим образом. Деятельность двух торговых центров приостановлена до устранения выявленных нарушений.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан