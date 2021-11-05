В Башкирии два ТЦ закрыли за несоблюдение антиковидных правил

В Башкортостане продолжаются рейды по торговым центрам, в ходе которых проверяется исполнение указа главы региона о повышенной готовности. Так, в трех ТЦ Октябрьского были выявлены нарушения, деятельность двух из них приостановили.
Проверку проводили сотрудники Минторговли, Роспотребнадзора региона, а также представители администрации и полицейские. Рейды прошли в торговых центрах «Простор», «Мечта» и «Универсал».
В пресс-службе правительства Башкирии напомнили о размерах штрафов, которые влечет за собой несоблюдение антиковидных правил:
для граждан - 1-3 тысячи рублей (за повторное нарушение – 3-5 тысяч рублей);
для должностных лиц – 5-15 тысяч рублей (за повторное нарушение – 15- 30 тысяч рублей);
для юридических лиц – 50-100 тысяч рублей (за повторное нарушение – 100-200 тысяч рублей).
Фото: пресс-служба правительства РБ.