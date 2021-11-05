Уфа присоединилась к акции «Ночь искусств»

Уфимцы приняли участие во всероссийской акции «Ночь искусств». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и дома культуры накануне провели встречи с художниками, музыкантами, актерами и писателями.

Также минувшей ночью были организованы выставки, музейно-театральные квесты и концерты. Совместное мероприятие Национального литературного музея Башкортостана и коллектива музея Мажита Гафури прошло в мемориальном доме народного поэта БАССР. Удовольствие получили как зрители, так и участники концерта.