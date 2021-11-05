В Минторговли Башкирии прокомментировали закрытие ТЦ, нарушивших антиковидные правила

В торговых центрах «Планета» и «Рико» у посетителей на входе не проверяют сертификаты о вакцинации и справки о перенесенном заболевании. Кроме того, люди заходят без масок. Не оформлены должным образом журналы замера температуры самих сотрудников ТЦ. Есть и нехватка запаса средств для дезинфекции.