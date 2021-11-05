«Многим надо помогать»: истории волонтеров из Башкирии

Почти 3 тысячи звонков только за неделю поступило в колл-центр волонтерского движения «Наша забота». Одним нужно помочь с покупкой продуктов и лекарств, другим – просто выговорится. О тех, кто приходит на помощь в трудную минуту во время пандемии.

6 килограммов муки, пачка риса и гречки. Это лишь часть продуктов из большого списка, которые необходимо сначала купить, а потом доставить. Гульшат Каюмова – массажист, волонтерством занимается в свободное от работы время. Активно помогает людям с апреля прошлого года.

Как пандемия началась, я стала волонтером, потому что у меня родители нуждаются в помощи постоянно, а потом поняла, что многим надо помогать, ну и стараюсь, по мере возможности помогаю. Гульшат Каюмова, волонтёр

Во время пандемии Гульшат, как и другие волонтеры, помогает в основном одиноким людям, тем, кому сложно передвигаться, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Добровольцы покупают продукты и лекарства, отвозят пожилых в поликлиники, забирают обратно.

Очень нужные такие люди. Вот таких, как я, очень много людей. Я вот такая здоровая была, всю жизнь в рентгенологии работала. И вот в первый раз в жизни у меня получился такой случай: пошла с собачкой гулять и упала – шейку бедра сломала. Наталья Синельникова

Три с половиной тысячи добровольцев и 942 автоволонтера. В нелегкий период пандемии волонтерский центр «Единой России» «Наша забота» объединил тысячи неравнодушных людей по всей республике. В колл-центр организации только за последнюю неделю поступило 2960 звонков.

У кого-то семья заболела полностью ковидом, не могут пойти в магазин за продуктами, звонят, просят доставить продукты питания, предметы первой необходимости, с консультациями очень много звонков, насчет прививок, где и какие прививки есть. Агалия Фёдорова, волонтёр