«Многим надо помогать»: истории волонтеров из Башкирии

Почти 3 тысячи звонков только за неделю поступило в колл-центр волонтерского движения «Наша забота». Одним нужно помочь с покупкой продуктов и лекарств, другим – просто выговорится. О тех, кто приходит на помощь в трудную минуту во время пандемии.
6 килограммов муки, пачка риса и гречки. Это лишь часть продуктов из большого списка, которые необходимо сначала купить, а потом доставить. Гульшат Каюмова – массажист, волонтерством занимается в свободное от работы время. Активно помогает людям с апреля прошлого года.
Во время пандемии Гульшат, как и другие волонтеры, помогает в основном одиноким людям, тем, кому сложно передвигаться, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Добровольцы покупают продукты и лекарства, отвозят пожилых в поликлиники, забирают обратно.
Три с половиной тысячи добровольцев и 942 автоволонтера. В нелегкий период пандемии волонтерский центр «Единой России» «Наша забота» объединил тысячи неравнодушных людей по всей республике. В колл-центр организации только за последнюю неделю поступило 2960 звонков.
Присоединиться к волонтерскому движению может каждый, говорят в центре «Наша забота». Для этого нужно обратиться по телефону 8-800-201-89-03. По этому же номеру можно оставить заявку на волонтерскую помощь.