В Башкирии многодетная семья осталась на улице после пожара

Многодетная семья в Кушнаренковском районе в один миг стала бездомной. Из-за пожара Ялалетдиновы лишились всего, что у них было. Дом тушили всей деревней, но спасти ничего не удалось. Сельчане уверены: причина – в нехватке пожарных частей в районе и отсутствии гидрантов в деревнях.

На этих кадрах – последствия пожара в Мамяково. Пожарные локализовали открытое горение жилого дома, который принадлежит семье Ялалетдиновых. От бани, гаража и жилища почти ничего не осталось, все постройки сгорели дотла. Ялалетдиновы выбежали из дома, в чем спали. Огонь распространялся настолько быстро, что спасти практически ничего не удалось. Дети успели захватить с собой только рюкзаки с учебниками, а родители – лишь паспорта.

Муж кричит: «Горим!» Как была в ночнушке, так и побежала. Слава богу, все живы. Гузель Ялалетдинова

Гузель благодарит бога, что все остались живы, включая собаку и кота. Жители деревни, которые помогали справиться с огнем, уверены, что дом можно было бы спасти. Винят во всем систему пожарной безопасности в районе – на десяток деревень две пожарные части, а в самом селе нет ни единого гидранта.

В семье трое детей, двое из них – несовершеннолетние. Альфред, глава семейства, возводил этот дом своими руками в 2013 году. Сейчас у Ялалетдиновых ничего осталось, почти неделю семья живет у соседа, который их приютил.

У нас трое детей, живем у соседей. Безвыходная ситуация, не знаем, что делать. Альфред Ялалетдинов

Ялалетдиновы объявили сбор средств, помочь погорельцам может каждый. Достаточно перевести любую сумму на карту «Сбербанка» по номеру телефона. Впереди – холода, а у семьи нет даже теплой одежды. Где они будут зимовать и помогут ли Ялалетдиновым местные власти, пока неизвестно.

КАРТА СБЕРБАНКА ПРИВЯЗАНА К НОМЕРУ: 89279631378