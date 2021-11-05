В Уфе с наступлением холодов пожарные усилили рейды по заброшенным домам

С наступлением холодов пожарные стали проверять заброшенные дома. Расселенные, ветхие и аварийные здания часто становятся центром притяжения асоциальных элементов и лиц без определенного места жительства. Они разводят костры, что нередко приводит к пожарам. Сегодня огнеборцы, сотрудники Управления гражданской защиты города и администрации Кировского района Уфы вышли в профилактический рейд по улице Октябрьской революции.

Они закрывают эти дома и заколачивают двери, но других это не останавливает. Маргиналы или бездомные все равно находят способы, как попасть внутрь заброшенных домов. Пустующие дома привлекают к себе асоциальных лиц и бомжей, которые зачастую, чтобы согреться или приготовить пищу, разводят в таких строениях огонь. Это в свою очередь приводит к пожарам. После серии возгораний патрулирование «авариек» было решено усилить. Пожарные будут чаще выходить в подобные рейды.

Противопожарные рейды по ветхим, расселенным домам проходят в Уфе каждый день. На проверки выходят сотрудники МЧС, Управления гражданской защиты и администраций районов. Людям, которые живут в ветхих, аварийных домах, раздают памятки и проводят с ними профилактические беседы.