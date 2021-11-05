«Народ разный встречается»: как в Уфе проходит перепись населения

В Ленинском районе Уфы переписчики обошли более половины своих участков. Работают специалисты без выходных, а жители могут, не дожидаясь их дома, ответить на несложные вопросы на стационарных участках, портале Госуслуг или в отделениях МФЦ.

Нерабочая неделя жительницу уфимской Нижегородки Валентину Кабирову обошла стороной, поэтому ждать переписчиков дома у женщины нет возможности. Вот и решила с самого утра забежать по пути на работу на стационарный пункт. Удивилась отсутствию бумажных бланков. Все ответы внесли в планшет с её слов, не требуя документов.

Мне очень удобно, я пришла сюда. Девочки сидят, ответила на вопросы и пошла дальше на работу. Рабочий день продолжается у меня. Вопросы были несложные. Просто немного волновалась. Валентина Кабирова, жительница г. Уфы

А вот сами переписчики в первой цифровой переписи населения уже освоились. Опыт у многих остался ещё с прошлой кампании 2010 года. Если вначале на опрос одного человека уходило до 20 минут, то теперь это время сократилось. Ответы заносят в планшеты отечественного производства.

На планшете очень удобно работать. Мы всё вбиваем, и автоматически база людей уходит уже в Росстат. И они уже сами считают. То есть всё это раньше мы заполняли на бумажках, это было сложнее. Потом мы вели подсчёт, считали всё это вручную. А здесь всё автоматически происходит. Элина Ларионова, переписчик

Всего в Ленинском районе Уфы расположены 27 участков, и 5 из них находятся в Нижегородке. В среднем на каждом участке зарегистрированы по 3000 человек, а каждому переписчику нужно опросить по 500 горожан.

Ну я знал, что перепись началась ещё в прошлом месяце, ждал, придут ко мне или не придут. Вот сегодня девочки с планшетами пришли. В принципе, ничего сложного, 10-15 минут заняло, и всё уже. Надеюсь, что польза будет от этого. Егор Елькин, житель г. Уфы

Но рады переписчикам не всегда и не везде. Люди опасаются распространения коронавируса, хотя все переписчики привиты от ковида. Самим специалистам тоже бывает непросто: в частном секторе почти в каждом дворе собаки.

На самом деле народ разный встречается. Есть хорошие встречи, когда приглашают домой попить чай. Есть те, кто не хочет переписываться. Народ разный. Вообще мы практически выходим на финишную прямую. Прошли порядка 60%. Эдуард Габдрахманов, контролёр полевого уровня

По итогам переписи власти получат подробную информацию о том, как живут граждане. Данные о национальном составе покажут, какие народы находятся на грани исчезновения и кому нужна господдержка. Информация о занятости поможет запустить новые программы по созданию рабочих мест.