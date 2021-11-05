В Башкирии появится бесплатная баня для инвалидов и бездомных

Для больных и обездоленных. Под Уфой появится бесплатная баня для людей с ограниченными возможностями здоровья и для бездомных. Её строительство ведёт местный житель на средства меценатов и добровольцев.

Свою идею Владислав воплощает в жизнь своими руками. Через несколько недель в этом здании откроется баня. Но не простая. Здесь будет всё для людей с ограниченными возможностями здоровья: отдельный оборудованный вход, специальные раздевалки, перевязочная и даже чайная комната. На строительство такой бани мужчину вдохновил друг. В 26 лет он попал в аварию и с тех пор прикован к постели. Благодаря своему товарищу Владислав знает о проблемах людей с инвалидностью как никто другой.

Суть – убрать пролежни. Баня, контрастный душ – кровь начинает лучше циркулировать, улучшается регенерация клеток. Владислав Насретдинов, основатель АНО «Чистотел»

Но Владислав хочет, чтобы это учреждение помогало лечить не только тело, но и душу. Ведь в республике не так много мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Владимир Горбунов потерял ноги более 20 лет назад. Но, несмотря на протезы, большинство радостей жизни для него труднодоступны. Особенно такие, как баня.

Это жемчужина, это редкость, я такого еще не слышал. Если все получится, то это станет центром притяжения инвалидов. Владимир Горбунов, председатель уфимской городской организации инвалидов «Мир»

Строительство такого банного комплекса поддерживает городское общество инвалидов. Сейчас организация подает заявки на гранты, чтобы помочь Владиславу с реализацией идеи. Баня будет доступна и для лежачих инвалидов.

Мы хотим обратиться к властям и попросить автобус. Если откажут, мы сидеть не будем, начнем сбор денег и купим. Владислав Насретдинов, основатель АНО «Чистотел»

Но банные услуги будут предоставляться не только людям с инвалидностью. Владислав и его единомышленники хотят помогать обездоленным людям. Благо площади предоставленного помещения достаточно. В прошлом это здание использовалось как дом ночного пребывания. Осталось и необходимое оборудование для обслуживания бездомных.

Совсем скоро бездомные и нуждающиеся люди смогут получить здесь ночлег, бесплатное горячее питание и одежду по сезону. Помимо бани, будет открыта парикмахерская и фельдшерский пункт. Владислав уже заключил договор и с Роспотребнадзором о регулярной обработке помещений. Единственное условие для обратившихся за помощью – абсолютная трезвость. Людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не пустят.

Если человек не пьет и хочет жить нормально, мы ему поможем, обогреем, восстановим документы и так далее. Владислав Насретдинов, основатель АНО «Чистотел»