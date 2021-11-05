В Уфе проверили готовность арены к чемпионату мира по волейболу

Уфа продолжает подготовку к чемпионату мира по волейболу. Столицу Башкортостана с инспекционным визитом посетили технический директор мировой федерации волейбола Стивен Таттон и генеральный директор организации «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов. Они проверили готовность инфраструктуры.

В столице Башкортостана игры турнира примет «Уфа-Арена». Сегодня делегация осмотрела главную уфимскую площадку игр чемпионата мира. Финальное утверждение всех объектов турнира ожидается в декабре.

Арена готова. Здесь, в республике, уже есть опыт проведения такого уровня чемпионата. Чемпионат мира и Лига наций – одного уровня. После инспекционного визита будет протокол. Необходимы будут небольшие, я думаю, изменения. Город и местный оргкомитет готовы к проведению.

Роман Станиславов, генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022»
Фото №1 - В Уфе проверили готовность арены к чемпионату мира по волейболу

В правительстве республики прошло заседание регионального оргкомитета под руководством заместителя премьер-министра правительства Ирека Сагитова. В столице Башкортостана пройдут игры с участием сборных Франции, Германии, Словении и Камеруна. Сейчас рассматривается возможность приезда в Уфу болельщиков этих команд. Игры предварительного этапа чемпионата мира пройдут с 27 по 29 августа следующего года.

Создаем все условия для его высокого организационного проведения. В том числе вопросы обеспечения безопасности. Эта работа находится на контроле главы республики. Поэтому мы готовы на самом высоком уровне провести чемпионат.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии