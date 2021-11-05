В Уфе проверили готовность арены к чемпионату мира по волейболу

Арена готова. Здесь, в республике, уже есть опыт проведения такого уровня чемпионата. Чемпионат мира и Лига наций – одного уровня. После инспекционного визита будет протокол. Необходимы будут небольшие, я думаю, изменения. Город и местный оргкомитет готовы к проведению.

Роман Станиславов, генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022»