В Уфе проверили готовность арены к чемпионату мира по волейболу

Уфа продолжает подготовку к чемпионату мира по волейболу. Столицу Башкортостана с инспекционным визитом посетили технический директор мировой федерации волейбола Стивен Таттон и генеральный директор организации «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов. Они проверили готовность инфраструктуры.
В столице Башкортостана игры турнира примет «Уфа-Арена». Сегодня делегация осмотрела главную уфимскую площадку игр чемпионата мира. Финальное утверждение всех объектов турнира ожидается в декабре.
В правительстве республики прошло заседание регионального оргкомитета под руководством заместителя премьер-министра правительства Ирека Сагитова. В столице Башкортостана пройдут игры с участием сборных Франции, Германии, Словении и Камеруна. Сейчас рассматривается возможность приезда в Уфу болельщиков этих команд. Игры предварительного этапа чемпионата мира пройдут с 27 по 29 августа следующего года.