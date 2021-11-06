В Башкирии микроавтобус с вахтовиками насмерть сбил пешехода

В Башкирии вечером 5 ноября произошло ДТП с участием микроавтобуса. В момент происшествия в нем находились 19 вахтовиков.

В ГИБДД Башкирии сообщают, что ДТП было совершено на 101 километре дороги Кропачево-Месягутово-Ачит в Мечетлинском районе республики. Водитель, 61-летний мужчина, управляющий микроавтобусом Mercedes Sprinter, наехал на пешехода, двигаясь в направлении Уфы. Пешеход, 52-летний мужчина, скончался на месте до приезда скорой помощи.