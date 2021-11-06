В Башкирии снова будут массово проверять водителей на всех дорогах

В Башкирии будут продолжены массовые проверки водителей сотрудниками Госавтоинспекции. Такие проверки стартуют по пятницам и продолжаются все выходные дни.
В ГИБДД Башкирии предупредили, что к профилактическим мероприятиям привлекается максимальное количество личного состава. Такие рейды проходят по всей территории республики.
При проведении профилактических мероприятий особое внимание уделяется выявлению нетрезвых водителей, а также иных нарушений правил дорожного движения. За прошедшие сутки было выявлено более 2 800 нарушений. Задержано 73 нетрезвых водителя.