В Уфе местный житель 4 года жил с телом племянника в погребе своей квартиры

В Уфе местный 48-летний житель 4 ноября обратился в правоохранительные органы и признался в страшном преступлении. Он сообщил, что 4 года назад убил племянника и спрятал его тело в погребе своей квартиры. Возбуждено уголовное дело.

Прибывшие правоохранители осмотрели жилье и нашли тело покойного мужчины. В Следкоме республики рассказали, что следствием была установлена хронология событий. В ночь с 30 на 31 октября 2017 года подозреваемый и его 32-летний племянник поссорились из-за того, что последний вернулся домой в состоянии наркотического опьянения. Началась драка, и подозреваемый нанес два ножевых удара в шею племянника. Он скончался, и тогда подозреваемый спрятал тело в погребе своей квартиры.