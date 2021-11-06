В Уфе местный житель 4 года жил с телом племянника в погребе своей квартиры

В Уфе местный 48-летний житель 4 ноября обратился в правоохранительные органы и признался в страшном преступлении. Он сообщил, что 4 года назад убил племянника и спрятал его тело в погребе своей квартиры. Возбуждено уголовное дело.

Фото №1 - В Уфе местный житель 4 года жил с телом племянника в погребе своей квартиры

Прибывшие правоохранители осмотрели жилье и нашли тело покойного мужчины. В Следкоме республики рассказали, что следствием была установлена хронология событий. В ночь с 30 на 31 октября 2017 года подозреваемый и его 32-летний племянник поссорились из-за того, что последний вернулся домой в состоянии наркотического опьянения. Началась драка, и подозреваемый нанес два ножевых удара в шею племянника. Он скончался, и тогда подозреваемый спрятал тело в погребе своей квартиры.

О безвестном исчезновении мужчины никто не заявлял, поскольку с другими родственниками он связь не поддерживал. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователями назначен комплекс судебных экспертиз.

Пресс-служба СУ СК России по РБ

Фото: пресс-служба СУ СК России по РБ

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