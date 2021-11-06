В Уфе произошло массовое ДТП с четырьмя иномарками, есть пострадавший

В Уфе 5 ноября примерно в 8 часов вечера на ул. Чернышевского произошло массовое столкновение четырех иномарок. В ДТП пострадал один человек.

Фото №1 - В Уфе произошло массовое ДТП с четырьмя иномарками, есть пострадавший

Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe двигался в сторону ул. К. Маркса и столкнулся с Renault Logan, затем налетел на Mercedes-Benz CI 200. Последний от удара наехал на бордюр, а Renault в это время столкнулся с Opel Astra. Пострадал 29-летний пассажир Renault. Его доставили в больницу, но вскоре отпустили после оказания медпомощи. Освидетельствование показало, что водитель Hyundai Santa Fe, из-за которого и произошло массовое ДТП, был пьян.

Фото №2 - В Уфе произошло массовое ДТП с четырьмя иномарками, есть пострадавший

В парах выдыхаемого воздуха прибор Алкотестер показал 1,102 мг/л. Водитель привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, также за проезд на запрещающий сигнал светофора. По данному факту ДТП начато разбирательство.

Пресс-служба ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе 

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