В Уфе произошло массовое ДТП с четырьмя иномарками, есть пострадавший

Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe двигался в сторону ул. К. Маркса и столкнулся с Renault Logan, затем налетел на Mercedes-Benz CI 200. Последний от удара наехал на бордюр, а Renault в это время столкнулся с Opel Astra. Пострадал 29-летний пассажир Renault. Его доставили в больницу, но вскоре отпустили после оказания медпомощи. Освидетельствование показало, что водитель Hyundai Santa Fe, из-за которого и произошло массовое ДТП, был пьян.