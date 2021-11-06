В Стерлитамаке прошла траурная церемония прощания с экс-мэром Владимиром Куликовым

Мы провожаем нашего товарища, соратника, члена команды, хорошего, доброго человека. В голове не вяжется, что происходит. Настолько все произошло неожиданно, трагично, нам всем сегодня бесконечно жаль, что мы потеряли Владимира Куликова. Он был очень добросовестным человеком. Одно из его качеств, которое мы все особенно ценили, — светлое добродушие, доброта, позитивный настрой на жизнь. Мы все благодарны за его труд, за то что, любил стерлитамакцев. Я прошу городской совет Стерлитамака рассмотреть и принять меры по увековечиванию памяти Владимира Куликова. Он старался, чтобы стерлитамакцам жилось хорошо. Сегодня мы на войне с очень тяжелым недугом. Провожаем третьего главу: они находятся на переднем крае борьбы с этой заразой. По сути, считаю, что заразился на боевом посту. Светлая память Владимиру Куликову.

Радий Хабиров, Глава РБ