В Стерлитамаке прошла траурная церемония прощания с экс-мэром Владимиром Куликовым

Шестого ноября в Стерлитамаке прошла траурная церемония прощания с бывшим мэром Владимиром Куликовым. В здании Городского дворца культуры Стерлитамака собрались родные, близкие и друзья бывшего градоначальника, проводить коллегу пришли и.о. главы администрации Рустем Газизов, председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев и Глава республики Радий Хабиров. Возле ГДК длинная очередь ожидала возможности попрощаться с Владимиром Куликовым.
Радий Хабиров выразил соболезнования семье экс-мэра Стерлитамака: супруге и сыновьям. Глава Башкирии попросил городской совет Стерлитамака рассмотреть возможности и принять меры по увековечиванию памяти Владимира Куликова.
Владимир Куликов занимал должность главы администрации Стерлитамака с 2016 года. Он сложил свои полномочия в октябре этого года. Скончался Владимир Куликов в Уфе 4 ноября. Похоронят экс-мэра на стерлитамакском Старом кладбище.