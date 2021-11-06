В Стерлитамаке прошла траурная церемония прощания с экс-мэром Владимиром Куликовым

Шестого ноября в Стерлитамаке прошла траурная церемония прощания с бывшим мэром Владимиром Куликовым. В здании Городского дворца культуры Стерлитамака собрались родные, близкие и друзья бывшего градоначальника, проводить коллегу пришли и.о. главы администрации Рустем Газизов, председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев и Глава республики Радий Хабиров. Возле ГДК длинная очередь ожидала возможности попрощаться с Владимиром Куликовым.

Фото №1 - В Стерлитамаке прошла траурная церемония прощания с экс-мэром Владимиром Куликовым

Радий Хабиров выразил соболезнования семье экс-мэра Стерлитамака: супруге и сыновьям. Глава Башкирии попросил городской совет Стерлитамака рассмотреть возможности и принять меры по увековечиванию памяти Владимира Куликова.

Мы провожаем нашего товарища, соратника, члена команды, хорошего, доброго человека. В голове не вяжется, что происходит. Настолько все произошло неожиданно, трагично, нам всем сегодня бесконечно жаль, что мы потеряли Владимира Куликова. Он был очень добросовестным человеком. Одно из его качеств, которое мы все особенно ценили, — светлое добродушие, доброта, позитивный настрой на жизнь. Мы все благодарны за его труд, за то что, любил стерлитамакцев. Я прошу городской совет Стерлитамака рассмотреть и принять меры по увековечиванию памяти Владимира Куликова. Он старался, чтобы стерлитамакцам жилось хорошо. Сегодня мы на войне с очень тяжелым недугом. Провожаем третьего главу: они находятся на переднем крае борьбы с этой заразой. По сути, считаю, что заразился на боевом посту. Светлая память Владимиру Куликову.

Радий Хабиров, Глава РБ
Фото №2 - В Стерлитамаке прошла траурная церемония прощания с экс-мэром Владимиром Куликовым

Все знают, как много мы дружили и общались. У него всегда была светлая душа и улыбка, он гордился, что работает в самом лучшем городе — Стерлитамаке. Переживал, что происходит в городе. Казалось, он знал каждого жителя Стерлитамака поименно, знал проблемы и кому какая нужна помощь. У него было много планов. Мы обязательно продолжим, реализуем все намеченное.

Рустем Газизов, и.о. главы администрации Стерлитамака
Фото №3 - В Стерлитамаке прошла траурная церемония прощания с экс-мэром Владимиром Куликовым

Владимир Куликов занимал должность главы администрации Стерлитамака с 2016 года. Он сложил свои полномочия в октябре этого года. Скончался Владимир Куликов в Уфе 4 ноября. Похоронят экс-мэра на стерлитамакском Старом кладбище.

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