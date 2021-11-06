В Башкирии общее число подтвержденных фактов коронавируса превысило 90 тысяч

В Башкирии общее число всех выявленных и подтвержденных с начала пандемии случаев коронавируса превысило новую отметку. По сообщению регионального оперштаба, на 6 ноября всего в республике зафиксировали 90 190 фактов заболевания.

Фото №1 - В Башкирии общее число подтвержденных фактов коронавируса превысило 90 тысяч

Из них за сутки удалось выявить 669 случаев. При этом за те же сутки было выписано по выздоровлению такое же количество пациентов - 669. Всего лечение завершили 79 205 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

Скончался в республике за сутки 31 пациент. В общей сложности коронавирус с начала пандемии унес жизни 2 813 человек.

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