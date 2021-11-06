В Башкирии общее число подтвержденных фактов коронавируса превысило 90 тысяч

В Башкирии общее число всех выявленных и подтвержденных с начала пандемии случаев коронавируса превысило новую отметку. По сообщению регионального оперштаба, на 6 ноября всего в республике зафиксировали 90 190 фактов заболевания.

Из них за сутки удалось выявить 669 случаев. При этом за те же сутки было выписано по выздоровлению такое же количество пациентов - 669. Всего лечение завершили 79 205 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.