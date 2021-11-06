В профсоюзе работников транспорта Башкирии предлагают ввести QR-коды в общественном транспорте

В Башкирии предлагают ввести QR-коды для пассажиров общественного транспорта. С таким предложением выступили представители Республиканской организации РБ Общероссийского профсоюза транспорта и дорожного хозяйства.
Письмо с этим предложением было направлено в администрации Уфы и Стерлитамака. В документе отмечено, что из-за ситуации с коронавирусом нужно ввести требование к пассажирам о предъявлении QR-кодов, которые подтверждали бы вакцинацию от коронавируса.
Также представители профсоюза просят усилить контроль за соблюдением в общественном транспорте масочного режима. Известно, что это обращение будет рассмотрено в ближайшее время.