В профсоюзе работников транспорта Башкирии предлагают ввести QR-коды в общественном транспорте

Письмо с этим предложением было направлено в администрации Уфы и Стерлитамака. В документе отмечено, что из-за ситуации с коронавирусом нужно ввести требование к пассажирам о предъявлении QR-кодов, которые подтверждали бы вакцинацию от коронавируса.