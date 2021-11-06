Правительство России продлило розыгрыш 100 тысяч рублей среди вакцинированных

Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тысяч человек.

Розыгрыш будет проводиться на основании данных, имеющихся на Госуслугах. Здесь же в личном кабинете будут оповещать победителей розыгрыша. Ознакомиться с результатами можно будет и на сайте «Бонус за здоровье», где опубликуют номера сертификатов о вакцинации после проведения тиража.