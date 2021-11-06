Правительство России продлило розыгрыш 100 тысяч рублей среди вакцинированных

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении розыгрыша среди вакцинированных от коронавируса граждан. Проект был запущен 1 сентября.

Фото №1 - Правительство России продлило розыгрыш 100 тысяч рублей среди вакцинированных

Предполагалось, что завершится программа поощрения 1 декабря, но 5 ноября стало известно, что программу продлили до 31 декабря.

Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тысяч человек.

Пресс-служба Правительства РФ

Розыгрыш будет проводиться на основании данных, имеющихся на Госуслугах. Здесь же в личном кабинете будут оповещать победителей розыгрыша. Ознакомиться с результатами можно будет и на сайте «Бонус за здоровье», где опубликуют номера сертификатов о вакцинации после проведения тиража.

Граждан просят проверить, подтверждена их учетная запись на Госуслугах. Это обязательно условие для получения информации о выигрыше.

Победитель должен указать номер своей банковской карты «Мир» в личном кабинете на портале госуслуг не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления о призе. После подтверждения банковских реквизитов деньги автоматически поступят на счёт победителя. Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

Пресс-служба Правительства РФ
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