Правительство России продлило розыгрыш 100 тысяч рублей среди вакцинированных

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении розыгрыша среди вакцинированных от коронавируса граждан. Проект был запущен 1 сентября.
Предполагалось, что завершится программа поощрения 1 декабря, но 5 ноября стало известно, что программу продлили до 31 декабря.
Розыгрыш будет проводиться на основании данных, имеющихся на Госуслугах. Здесь же в личном кабинете будут оповещать победителей розыгрыша. Ознакомиться с результатами можно будет и на сайте «Бонус за здоровье», где опубликуют номера сертификатов о вакцинации после проведения тиража.
Граждан просят проверить, подтверждена их учетная запись на Госуслугах. Это обязательно условие для получения информации о выигрыше.