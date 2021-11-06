В многоквартирном доме Уфы накрыли маковый наркопритон

Полицейские задокументировали факты посещения указанной квартиры наркозависимыми гражданами. При осмотре места происшествия оперативники обнаружили шприцы и упаковки препаратов, которые используются в качестве компонентов незаконного зелья. В подъезде отчетливо определялись едкие химические запахи. В результате визита полицейских этот наркопритон ликвидирован. Все и приспособления для изготовления наркотических веществ изъяты.

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ