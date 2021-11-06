В многоквартирном доме Уфы накрыли маковый наркопритон

В Уфе в ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2021» был выявлен наркопритон, который располагался прямо в многоквартирном доме на ул. Николая Дмитриева. Владелец квартиры предоставлял свое жилье для наркоманов за «дозу» для самого себя, сообщает Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ. В отношении уфимца возбуждено уголовное дело.

Фото №1 - В многоквартирном доме Уфы накрыли маковый наркопритон

Ранее 38-летний житель Уфы, который и предоставлял свое жилье другим наркозависимым, уже привлекался за кражу, а также за хранение наркотических средств. На этот раз в его однокомнатной квартире был организован притон. Дома уфимец изготавливал ацетилированный опий, а ингредиенты для этого приносили «гости». А на днях в квартиру наведались правоохранители.

Фото №2 - В многоквартирном доме Уфы накрыли маковый наркопритон

Полицейские задокументировали факты посещения указанной квартиры наркозависимыми гражданами. При осмотре места происшествия оперативники обнаружили шприцы и упаковки препаратов, которые используются в качестве компонентов незаконного зелья. В подъезде отчетливо определялись едкие химические запахи. В результате визита полицейских этот наркопритон ликвидирован. Все и приспособления для изготовления наркотических веществ изъяты.

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ

Фото: Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ

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