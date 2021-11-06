В многоквартирном доме Уфы накрыли маковый наркопритон

В Уфе в ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2021» был выявлен наркопритон, который располагался прямо в многоквартирном доме на ул. Николая Дмитриева. Владелец квартиры предоставлял свое жилье для наркоманов за «дозу» для самого себя, сообщает Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ. В отношении уфимца возбуждено уголовное дело.
Ранее 38-летний житель Уфы, который и предоставлял свое жилье другим наркозависимым, уже привлекался за кражу, а также за хранение наркотических средств. На этот раз в его однокомнатной квартире был организован притон. Дома уфимец изготавливал ацетилированный опий, а ингредиенты для этого приносили «гости». А на днях в квартиру наведались правоохранители.
Фото: Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ