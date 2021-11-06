В России уровень коллективного иммунитета против Covid-19 достиг 48%

В России уровень коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции приближается к 50%. Такие данные были озвучены в пятницу, 5 ноября.

По сообщению ТАСС, в оперативном штабе России рассказали, что в стране на 5 ноября около 57,26 миллионов раз была проведена вакцинация двумя компонентами, а одним – свыше 60 миллионов.