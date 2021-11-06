В Башкирии прогнозируют гололедицу, дождь со снегом и сильный ветер

В Башкирии синоптики озвучили прогноз погоды на следующие два дня. Жителям республики, особенно управляющим автомобилями, следует быть внимательными на дорогах.

Гидрометцентр Башкирии сообщил, что 7 ноября, в воскресенье, в регионе прогнозируется небольшой дождь со снегом, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет умеренным, и только местами он разгонится до сильного. В воскресенье днем температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, ночью – от 0 до -5, а при прояснениях – до -10.