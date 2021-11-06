В Башкирии при страшном пожаре погиб инвалид 3 группы

В Башкирии произошел пожар, в котором погиб инвалид 3 группы. Загорелся жилой частный дом в деревне Ишимово в Ишимбайском районе.

Сообщение о пожаре поступило в 15:07. Подразделение пожарной охраны прибыло в 15:23. К этому моменту дом горел открытым пламенем. Соседи предупредили прибывших пожарных, что в доме находится мужчина 1966 года рождения, являющийся инвалидом.

И только в 16:40 при проведении разбора конструкций удалось отыскать тело погибшего. В результате происшествия пламенем был уничтожен весь дом. Причины пожара выясняются следователем Следственного комитета по Ишимбайскому району, дознавателем МЧС России и оперативно-следственной группой.